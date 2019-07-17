بسبب “فضيحة رادس”.. الـ”كاف” يتجه لإحداث تغيير تاريخي على نهائي عصبة الأبطال

بسبب ما بات يعرف بـ”فضيحة رادس”، أو نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، يتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى إحداث تغيير تاريخي على المباراة النهائية، لعصبة الأبطال الإفريقية.

وحسب مصادر مقربة من “الكاف”، فإن هذا الأخير سيقرر خلال جمعيته العمومية، التي ستعقد اليوم الأربعاء، في العاصمة المصري القاهرة، تغيير نظام المباراة النهائية، وتحويلها من نظام الذهاب والإياب، إلى مباراة واحدة فاصلة، وستقام في بلد محايد.

وفي الوقت الذي يذهب فيه البعض للتأكيد على أن هذا النظام الجديد، سيهم فقط عصبة الأبطال، فإن توجه آخر يشدد على أن الأمر سيطال أيضا المباراة الختامية لكاس الكونفدرالية الإفريقية.