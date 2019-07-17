من جديد.. إيران تغيب عن اجتماع لـ”التعاون الإسلامي” يحتضنه البرلمان المغربي

بعد غيابه عن اجتماعات اتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي، التي احتضنها البرلمان المغربي، منتصف مارس الماضي، غاب الوفد الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، عن اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد نفسه، افتتحه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.

وظل الكرسي المخصص لإيران فارغا، بينما فضل المنظمون ترك العلم الإيراني فوق طاولة الاجتماع، على الرغم من الغياب الرسمي للوفد الإيراني.

وغياب إيران، اليوم، يؤكد، بحسب مصدر برلماني، أن الأزمة بين المغرب وإيران مستمرة، إذ بعد قطع الرباط علاقاتها الثنائية مع طهران، منعت السلطات المغربية في مارس الماضي، مسؤولين أمنيين إيرانيين من دخول أراضيها، بعدما وصلوا فعلا إلى مطار الدارالبيضاء، ضمن وفد إيراني كان سيشارك في مؤتمر لاتحاد مجالس التعاون الإسلامي.

ووصل وفد إيراني، آنذاك، إلى مطار الدارالبيضاء، وضم مسؤولين أمنيين، وأعضاء في مجلس الشورى الإيراني، إلا أن المغرب تحفظ على دخول بعض أعضاء الوفد، الذي كان يعتزم المشاركة في اجتماعات اتحاد مجالس التعاون الإسلامي، لتقرر إيران عدم حضور المؤتمر، وعاد الوفد من حيث أتى.