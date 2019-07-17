دفعت الجرائم البشعة، التي راجت أخبارها، أخيرا، الفنانة، رجاء بلمير، إلى انتقاد الوضع الأمني، واستنكار ما أصبح المجتمع يعيشه.
وعلقت رجاء على الوضع الأمني، بعد خبر وفاة طفل على يد مغتصب، أنهى حياته بعدما هتك عرضه في مكناس، وانتشار فيديو يوثق لاعتداء جنسي بشع على فتاة في الرباط، وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “أن الأمن، الذي تطلبونه غير مشغل أو خارج التغطية”، متحدثة عن الواقعتين السالف ذكرهما، ومتسائلة بطريقة استنكارية:”.. واش ولينا عايشين في حديقة حيوانات؟”.
وطالبت رجاء من المسؤولين التحرك في هذا الصدد، كما طلبت من الصحافة تسليط الضوء على موضوع الأمن، إذ كتبت:” ألو الوزارة ألو الصحافة”.
وخلق فيديو الفتاة، التي تعرضت لاعتداء جنسي بشع ضجة كبيرة، بعدما انتشر في تطبيق للتواصل، منذ يومين، وتفاعلت معه المديرية العامة للأمن الوطني ببلاغ، أوضحت فيه أن الواقعة قديمة، وعالجتها مصالح الأمن في يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار الجرائم البشعة.. رجاء بلمير:” الأمن الذي تطلبون خارج التغطية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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