تلميذ مغربي يحقق “معجزة” بفرنسا.. نال الباكالوريا بـ20.42 بعدما تعلم اللغة حديثا -فيديو

تمكن شاب من أصل مغربي مقيم بمدينة ليل الفرنسية من تحقيق ما يشبه “المعجزة”، بحصوله نقطة استثنائية في امتحانات الباكالوريا لسنة 2019 رغم تعلمه حديثا للغة الفرنسية.

يحيى الذي ازداد وترعرع في إيطاليا، كان قد انتقل قبل ثلاث سنوات إلى فرنسا، ولم يكن يتقن الفرنسية، لكن ذلك لم يقف عائقا أمامه، إذ مكنه إصراره من الحصول على معدل 20.42 في الإمتحانات النهائية للباكالوريا، وفق ما أكدته القناة الفرنسية الثالثة، كما نال نقطا كاملة في الرياضيات والفيزياء، والعلوم الطبيعية، واللغة الإيطالية وغيرها.

وأكد يحيى في تصريحاته للقناة أنه وجد صعوبة بالغة في فهم الدروس حينما حل لأول مرة بثانوية Faidherbe، قائلا: “في البداية كان الأمر أشبه بالجحيم، كان من الصعب أن أخبر الأساتذة أنني لا أفهم أي شيء”. مضيفا أنه اضطر أحيانا للتواصل بيديه بسبب عدم إلمامه بالفرنسية، كما كرس مجهوده للتغلب عى هذا المشكل.

وتقول القناة الفرنسية إن يحيى “عبقري الرياضيات” لا يهدر وقته، إذ انخرط في دروس تحضيرية بثانوية “لويس لوغروند” المرموقة بباريس، كما يعد نفسه للإلتحاق بكلية la Sapienza للرياضيات بروما الإيطالية.