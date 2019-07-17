قضية بوعشرين.. زيان يطعن بالزور في محادثة قدمتها إحدى المشتكيات: إنها مبتورة والأصلية في هاتف توفيق

طعن النقيب محمد زيان، عضو دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، بالزور في الوثيقة التي أدلت بها (ن.ح )، إحدى المشتكيات المفترضات، أمام المحكمة والمتعلقة بالدردشة التي جمعتها بالصحفي توفيق بوعشرين، عبر وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال النقيب زيان، في معرض تعقيبه، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بأن دفاع بوعشرين قام بالطعن زورا في الوثيقة التي أدلت بها (ن.ح)، على اعتبار أن الدردشة غير كاملة ومحذوفة منها بعض الفقرات، وبالتالي حرف معنها.

وأكد النقيب زيان، أنه طالب من المشتكية المفترضة تقديم الوثيقة كاملة أو سحبها، غير أنه “لم يقع اي شيء من ذلك، مما يستوجب الطعن بالزور”.

وجدد زيان، طلبه بعرض بوعشرين على الخبرة الطبية، حول تعرضه للتعذيب النفسي، خاصة وأنه يقبع بالسجن لأزيد من سنة، وهذا بالتأكيد يجعله لا يشعر بالاطمئنان ويتعرض إلى تعذيب نفسي صعب.