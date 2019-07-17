باطمة تستنكر جريمة طفل مكناس وتطالب بإعدام منفذها

طالبت الفنانة دنيا باطمة، أمس الثلاثاء، بتطبيق عقوبة الاعدام في حق مرتكب جريمة اغتصاب طفل، وقتله في مدينة مكناس، التي هزت الرأي العام، أخيرا.

واستنكرت باطمة بشدة ما أصبح يحدث من جرائم بشعة، وكتبت على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “لا حول ولا قوة إلا بالله لم نعد نفهم ماذا يقع في بلادنا، ما ذنب طفل صغير ليتعذب ويغتصب ويقتل.. ليقولوا لنا في آخر المطاف ألقينا القبض على الفاعل، وطبعا لن نسمع عنه شيئا فيما بعد، يمكن أن يغادر السجن دون أن نعلم ذلك، ويرتكب جريمة من جديد”.

وأضافت باطمة: “لا اسيادنا بغينا نشوفو باش تحكم ذاك الوحش لي قتل روح ولازم أنه يتعاقب أشد العقاب”.

وطالبت باطمة في آخر تدوينتها بالإعدام في حق مرتكب الجريمة البشعة، التي هزت مكناس، ودونت: “كمواطنة مغربية أطالب بتطبيق الاعدام شنقا باش نوضعو حد للمجرمين والوحوش لي ولاو.. يا ربي تحفظ هاد البلاد وتحفظ وليداتنا يا رب”.

وألقت مصالح الأمن القبض على مرتكب الجريمة، البالغ من العمر 35 سنة، والذي أنهى حياة الطفل رضا، البالغ من العمر 10 سنوات، بعد هتك عرضه في بناية مهجورة قرب فضاء صهريج السواني.