عرابة: 6 إصابات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 6 أشخاص في حادث طرق وقع قرب بنك "مركنتيل" في مدينة عرابة بمنطقة البطوف، اليوم الأربعاء. وقدّم طاقم "مركز ريم الطبي" للمصابين العلاجات الأولية وأحيل 4 مصابين لمستشفى "بوريا" وآخرين لمستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج، ووصفت إصاباتهم بأنها بين المتوسطة والطفيفة. هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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