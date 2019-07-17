المدرب زعبي: هـ. البعينة سينافس بقوة على تحقيق الصعود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جددت إدارة فريق هبوعيل البعينة ثقتها بالمدرب، هشام زعبي، الذي أشرف على تدريب الفريق الموسم الماضي، كي يقود الفريق الموسم الكروي القادم 2019-2020.

وتسعى إدارة هبوعيل البعينة إلى تجهيز فريق قوي من أجله المنافسة بقوة على الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى.

وبهذا الصدد، قال المدرب هشام زعبي في حديث لـ"عرب 48"، إننا "نسعى لبناء فريق قوي بميزانية متواضعة، سعيًا نحو المنافسة على الصعود إلى مستوى الدرجة الأولى، وأنا على ثقة بأننا سنحقق ذلك بفضل جهود الإدارة واللاعبين والجمهور والكادر المهني".

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وأضاف أنه "في البعينة هناك لاعبين محليين ممتازين وبالإمكان الاعتماد على خدماتهم، ومن هذا المنطلق نسعى للاحتفاظ بغالبية اللاعبين من الموسم الماضي بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من لاعبي التعزيز".

وأكد أننا "سننافس على الصعود بقوة من المركز الأول في الدوري، وبحسب اعتقادي حان الوقت كي نحقق ذلك بعدما لم يحالفنا الحظ الموسم الماضي".

وختم زعبي بالقول "تلقيت عروضا للتدريب في الدرجتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الدوري الفلسطيني، وبدوري فضلت الاستمرار مع هبوعيل البعينة حتى أكون شريكا في صناعة التاريخ لهذا البلد".