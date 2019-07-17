مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل التركي في هجوم بأربيل

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وكالاتالأربعاء 2019/7/17 03:57 م بتوقيت أبوظبي
مدينة أربيل - صورة أرشيفية
قالت مصادر أمنية في "أربيل"، الأربعاء، إن نائب القنصل التركي قتل في هجوم مسلح بالمحافظة العراقية.
وذكرت مصادر لـ"قناة" السومرية نيوز، إن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه قتلوا، اليوم، بإطلاق نار من قبل مجهولين في مدينة أربيل.
وأشارت إلى أن القنصل العام ومرافقيه كانوا يتواجدون داخل مقهى في منطقة عين كاوه باربيل، مرجحة أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.
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