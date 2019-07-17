واشنطن تتطلع لإبرام الإعلان الدستوري بالسودان في محادثات الجمعة

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/7/17 03:22 م بتوقيت أبوظبي
توقيع الاتفاق الأولي للإعلان السياسي بالسودان
قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، الأربعاء، إن واشنطن تتطلع لإبرام الإعلان الدستوري خلال محادثات الجمعة.
وهنأ بوث، وفق بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، كافة الأطراف السودانية على توقيعهم اليوم اتفاقا بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان السياسي" بشأن تشكيل هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية.
وأضاف: "نتوجه بامتناننا إلى الاتحاد الأفريقي والوسطاء الإثيوبيين لدورهم الفعال ومثابرتهم".
وشجع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على مواصلة نفس روح التعاون لإبرام مرسوم دستوري خلال محادثات الجمعة.
وشمل الإعلان السياسي، الذي وقعه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، وتأسيس شراكة حقيقية لإدارة المرحلة الانتقالية.
ونص الإعلان السياسي على تخصيص الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية لقضية الحرب والنزوح ومعالجتها.
كما نص على أن تكون الفترة الانتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً، تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقضى كذلك بتشكيل مجلس سيادة من 11 عضوا 5 للعسكريين ومثلهم للمدنيين، وشخصية وطنية مستقلة مكملة، وتشكيل مجلس وزراء تختار رئيسه قوى إعلان الحرية والتغيير.
ووفق الاتفاق، فإن رئيس الوزراء يقوم باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
ونص على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترة أقصاها 3 أشهر، مع تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب.
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