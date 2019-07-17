انت الان تتابع مجلس النواب الأمريكي يدين هجوم ترامب على أربع نساء في الكونغرس من الأقليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء لإدانة الرئيس دونالد ترامب بسبب تصريحات تتسم بالتمييز العنصري ضد أربع نساء ديمقراطيات في الكونغرس ينتمين لأقليات مختلفة، في تصويت رمزي يهدف إلى وصم ترامب وزملائه الجمهوريين الذين أيدوه.

وانضم أربعة جمهوريين إلى كل الديمقراطيين ومستقل واحد في التصويت لتوبيخ الرئيس بسبب تغريداته يوم الأحد التي قال فيها للنساء الأربع إن عليهن أن يعدن "للمساعدة في إصلاح الأماكن المنهارة الموبوءة بالجريمة التي أتين منها".