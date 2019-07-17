الان تتابع بينهم نائب القنصل العام التركي.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بأربيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمطعم في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وقالت إن الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا بينهم نائب القنصل العام التركي.

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