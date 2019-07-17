شكرا لقرائتكم أربيل.. مقتل 3 دبلوماسيين بينهم نائب القنصل التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مسؤولون أمنيون بمقتل ما لا يقل عن 3 دبلوماسيين أتراك بينهم نائب القنصل العام في إطلاق نار بمدينة أربيل في كردستان العراق.
وقالت شبكة رووداو الإعلامية إن حادث إطلاق نار داخل مطعم في أربيل أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.
وتوافدت القوات الأمنية إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الذي وقع فيه الحادث.
وأفاد مراسل "العربية" بأن الأمن في أربيل يلاحق المتورطين بإطلاق النار على نائب القنصل العام التركي.
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