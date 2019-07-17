"تصريحات نارية أرعبت جماعة الإخوان"...زعيم المعارضة التركية يدعو أردوغان إلى التصالح مع مصر وطرد أعضاء الجماعة الإرهابية

كتب محمد بشاري

في تصريحات نارية أرعبت جماعة الإخوان المسلمين في تركيا،دعا زعيم المعارضة في البرلمان التركي، كمال كيليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى طرد الإخوان من البلاد والتصالح مع مصر التي تربطها ببلاده تاريخ وثقافة واحدة.

وأكد أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري أن بلاده خسرت الكثير بمعاداة مصر واستضافة العديد من قادة الإخوان على أراضيها،داعيًا إلى ضروة إعادة العلاقات مع مصر والتصالح معها ،فضلا عن طرد جماعة الأخوان من الأراضي التركية.

وقال أوغلوخلال خطاب أمام أنصار من حزبه : "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسية الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان".

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وتابع كيليتشدار أوغلو: "لابد أن يتركهم (الإخوان). من هؤلاء الإخوان؟ نحن نعيش في الجمهورية التركية، ومصلحة الجمهورية التركية تعلو على أي شيء"، وفق ما نقل موقع "تركيا بالعربي"، الثلاثاء.

وأضاف أن "تركيا تدفع الثمن غاليا نتيجة هذا الصراع. لا بد أن نرسل سفيرا لسفارتنا في مصر، ولا بد أن نتصالح مع مصر"، متسائلا: "لماذا ليس لدينا سفير هناك؟".

جدير بالذكر أن هزيمة مرشح حزب العدالة والتنمية فى انتخابات بلدية إسطنبول الشهر الماضي كانت بمثابة زلزال ضرب دولة الدكتاتور رجب طيب أردوغان، بل إن نتائج الانتخابات التى أسفرت عن فوز المعارض أكرم أوغلو بمثابة جرح غائر فى قلب أردوغان، ويمكن وصفها بأنها بداية لنهاية أردوغان.