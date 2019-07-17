لفت رئيس جزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "الوضع الإقتصادي والمالي إلى إنهيار إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه"، مشيراً إلى أن "أحد ​المصارف​ يعطي فائدة 15 بالمئة على ​الدولار​ وهذا مؤشر سيء".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: إذا إستمرت الأمور على ما هي عليه فالوضع الإقتصادي والمالي إلى إنهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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