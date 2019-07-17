جميل السيد لوزير العمل: تواصَل مع سوريا بتنْحل

توجه النائب ​جميل السيد​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى وزير العمل قائلا: "لضبط العمالة غير اللبنانية! ضروري، ولكن الشكوى هي من مزاحمة عمالة النازح السوري وليس من عمالة اللاجئ الفلسطيني،والخلط بينهما خطأ! المعالجة الصحيحة للمشكلة هي بالتواصل مع ​سوريا​ لعودة ​النازحين​ إليها، وليس بإفتعال مشكلة مع الفلسطيني.معالي الوزير، تواصَل مع سوريا بتنْحل".

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