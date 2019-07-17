ابو سليمان: دور وزارة العمل حماية اليد العاملة وحماية العمال اللبنانيين

اعتبر وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ "ان ​وزارة العمل​ دورها حماية اليد العاملة وحماية العمال اللبنانيين وبما اننا في ظل وضع اقتصادي صعب فذلك يتطلب حوارا اجتماعيا. وهذا الحوار يجب ان يتم مع الاتحاد العام وارباب العمل ووزارة العمل اي الثلاثية كي يأتي الحوار فاعلا".

موقف ابو سليمان جاء خلال زيارة له صباح اليوم مقر الاتحاد العمالي العام حيث كان في استقباله نائب الرئيس حسن فقيه واعضاء هيئة المكتب. وعقد اجتماع مع قيادة الاتحاد تناول الشؤون العمالية ووضع العمالة الاجنبية واللبنانية في ضوء الاجراءات التي اتخذتها وزارة العمل لضبط المخالفين. واشار ابو سليمان الى ان "بالنسبة لخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية فهي أدت الى توفير فرص عمل للبنانيين. ونحن نتابع هذه الخطوات والتدابير، وآمل ان يكون عمال لبنان الى جانبنا. اما بالنسبة لوضع العمال الفلسطينيين فلهم وضع خاص وعندهم مأساة ولسنا هنا لنزيد من مآسيهم بل هناك قوانين سنعمل على تطبيقها وهي تعطي امتيازات ومنافع للعمال الفلسطينيين. ووزارة العمل ستعطي الحقوق اللازمة لهؤلاء العمال".