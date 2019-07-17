شبّه حاكم ريو دي جانيرو اليميني المتطرف ويلسون ويتزل، عصابات المخدرات في مدينته بـ"حزب الله"، محذّرًا من أنّ "الشرطة سترد بطريقة إسرائيل نفسها، من خلال عدم إظهار أيّ تساهل مع "الإرهابيّين".
ولفت في معرض دفاعه عن استراتيجيته الأمنية المتشدّدة الّتي زادت من عمليّات القتل على يد عناصر الشرطة بشكل ملحوظ، إلى أنّ "المجرمين في الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو اغتصبوا الأطفال وقتلوا الأبرياء واستخدموا هذه المناطق لبيع المخدرات". وسأل: "ما هو الشيء الّذي يفعلونه ويختلف عن "حزب الله"؟ لا شيء".
وتساءل: "هل سنكون متسامحين مع "حزب الله" عندما يستخدم الصواريخ والقنابل ضدّ سكان إسرائيل؟ لا"، مؤكّدًا أنّ "ما تقوم به إسرائيل سنقوم به في ريو دي جانيرو. لن نتساهل مع أيّ شخص يحمل سلاحًا".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم ريو دي جانيرو شبّه عصابات المخدرات في مدينته بحزب الله: سنرد بطريقة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.