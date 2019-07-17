حاكم ريو دي جانيرو شبّه عصابات المخدرات في مدينته بحزب الله: سنرد بطريقة إسرائيل

شبّه حاكم ​ريو دي جانيرو​ اليميني المتطرف ويلسون ويتزل، عصابات ​المخدرات​ في مدينته بـ"​حزب الله​"، محذّرًا من أنّ "الشرطة سترد بطريقة ​إسرائيل​ نفسها، من خلال عدم إظهار أيّ تساهل مع "الإرهابيّين".

ولفت في معرض دفاعه عن استراتيجيته الأمنية المتشدّدة الّتي زادت من عمليّات القتل على يد عناصر الشرطة بشكل ملحوظ، إلى أنّ "المجرمين في الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو اغتصبوا الأطفال وقتلوا الأبرياء واستخدموا هذه المناطق لبيع المخدرات". وسأل: "ما هو الشيء الّذي يفعلونه ويختلف عن "حزب الله"؟ لا شيء".

وتساءل: "هل سنكون متسامحين مع "حزب الله" عندما يستخدم ​الصواريخ​ والقنابل ضدّ سكان إسرائيل؟ لا"، مؤكّدًا أنّ "ما تقوم به إسرائيل سنقوم به في ريو دي جانيرو. لن نتساهل مع أيّ شخص يحمل سلاحًا".