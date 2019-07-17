النشرة: جو صحرواي يخيم على مدينة النبطية والبلدات المجاورة

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأنه "يخيم على ​مدينة النبطية​ والبلدات المجاورة جو صحرواي حمل معه الغبار إلى الطرقات فيما ارتفعت ​درجات الحرارة​ إلى أكثر من 37 و38 درجة ما دفع المواطنين إلى التزام بيوتهم".

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