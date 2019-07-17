درغام: القوات أثبتت مرة جديدة أنها متخصصة بتقلب المواقف حتى الكذب والخداع

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ أن "مرة جديدة أثبتت ​القوات اللبنانية​ أنها متخصصة بتقلب المواقف حتى الكذب والخداع والتصويت اليوم ضد ​الموازنة​ ما هو إلا تأكيد على سلوكهم السياسي القائم على الازدواجية في محاولة للتذاكي على اللبنانيين".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سأل درغام "كيف يمكن أن تشارك القوات بصنع الموازنة المقترحة وبالنقاش والتصويت عليها في ​لجنة المال​ ومن ثم التصويت ضد الموازنة في ​مجلس النواب​".