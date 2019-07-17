قوى الامن: تدابير سير على الطريق البحرية بالدورة في 19 تموز

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم شركة ​كهرباء لبنان​ بواسطة احدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر على ​الطريق البحرية​ من محطة "مدكو" / ​الدورة​ حتى ​نهر الموت​ لمد كابلات كهربائية، من الساعة 21.00 من تاريخ 19/7/2019 ولغاية الساعة 24.00 من تاريخ 21/7/2019، وسيتم استخدام مسرب واحد من الطريق البحرية على ان تبقى مفتوحة أمام ​حركة السير​".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".