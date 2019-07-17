أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة بأنه "ستقوم شركة كهرباء لبنان بواسطة احدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر على الطريق البحرية من محطة "مدكو" / الدورة حتى نهر الموت لمد كابلات كهربائية، من الساعة 21.00 من تاريخ 19/7/2019 ولغاية الساعة 24.00 من تاريخ 21/7/2019، وسيتم استخدام مسرب واحد من الطريق البحرية على ان تبقى مفتوحة أمام حركة السير".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير على الطريق البحرية بالدورة في 19 تموز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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