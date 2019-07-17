رد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ خلال اليوم الثاني لجلسات مجلس النواب لمناقشة موازنة العام 2019 على عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة الذي قال أن ​الحكومة​ غائبة عن الجلسة اليوم، قائلا "دستوريا، حتى لو الحكومة لم تحضر فمن واجبات المجلس أن يقر ​الموازنة​، الجلسة مفتوحة طالما لا تصويت".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: من واجبات المجلس أن يقر الموازنة حتى لو لم تحضر الحكومة الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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