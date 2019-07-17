عباس: نرفض كل أشكال التصعيد مع الأشقاء اللبنانيين والحل يأتي بالحوار

علق الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ على قرار ​وزارة العمل​ بحق ​العمال​ الفلسطينيين، مؤكداً "اننا نرفض كل أشكال التصعيد مع الأشقاء اللبنانيين والحل يأتي بالحوار"، مشيراً إلى أن "هناك عدد من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الأخوة اللبنانيين ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".

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