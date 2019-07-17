موغيريني: الاتحاد يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين

كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني أن "الاتحاد يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من قوات الأمن الفنزويلية تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان"، مشيرةً إل أن "وفاة رافايل أكوستا في الحبس بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب "مثال صارخ على تدهور الوضع في البلاد في ظل حملة أمنية تشنها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو".
ولفتت إلى أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل لتطبيق إجراءات محددة تستهدف عناصر الأمن المتورطين في التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".
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