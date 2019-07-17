واشنطن بوست: الناتو يكشف صدفة الأماكن السرية لمرابطة الأسلحة النووية الأميركية بأوروبا

أفادت صحيفة "​واشنطن بوست​" الأميركية بأن "​تقرير​ مجلس ​الجمعية البرلمانية​ لحلف "​الناتو​" كشف صدفة معلومات عن أماكن نشر الأسلحة النووية الأميركية في ​أوروبا​"، مشيرةً إلى أنه "جرى في نيسان الماضي نشر تقرير لعضو كندي في ​لجنة الدفاع​ و​الأمن​ التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو بعنوان "العصر الجديد للردع النووي.. تحديث الأسلحة و​القوات​ النووية للحلفاء والإشراف عليها"، ولكن تمت فيما بعد إزالة هذا التقرير الذي كان يحتوي على معلومات حول أماكن تمركز نحو 150 وحدة من الأسلحة النووية الأميركية الموجودة في أوروبا".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه "تم في الأسبوع الماضي نشر النسخة النهائية للتقرير المذكور والتي لا تضم أي معلومات حول أماكن مرابطة الأسلحة النووية الأميركية".