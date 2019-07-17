سفير ايران بتركيا: على الدول ان لا تتبع أميركا اتباع الاعمى في تنفيذ الحظر

أكد سفير ايران لدى انقرة محمد فرازمند انه "على الدول ان لا تتبع أميركا اتباع الاعمى في تنفيذ الحظر الأحادي"، مشيدا بـ"مواقف تركيا إزاء الحظر الاميركي وواصفا بأنها بلد صديق"، واصفاً الحظر الاميركي ضد ايران بأنه غير قانوني وجائر"، قائلا "ان هذا الحظر ترك آثار سلبية مباشرة على تركيا وخاصة في مجال تلبية احتياجاتها للطاقة".
ولفت إلى أن "تركيا باعتبارها بلد مستقل وصديق، أعلنت مرارا أنها ترفض الحظر الجائر ضد ايران، ولا تريد ان تكون جزءا من آلية الحظر ضد بلد صديق"، مشيراً إلى ان "الحظر الاميركي غير القانوني المفروض على ايران، بعد خروجها من الاتفاق النووي، لم يؤثر على الشعب الايراني فحسب، بل كذلك يؤثر على كل الدول المستقلة والدول التي تريد إقرار علاقات تجارية عادية مع ايران وإن تركيا التي تلبي قسما ملحوظا من احتياجاتها للطاقة من ايران، تتأثر بشكل مباشر بهذا الحظر وبالطبع فإننا نشاهد ان انقرة تبذل قصارى جهودها في مجال تجارة الطاقة مع ايران من اجل التخلص من شر هذا الحظر غير القانوني".
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