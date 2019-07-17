قرقاش: البيان السداسي حول ليبيا موقف مهم لصالح السلام

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن "بيان الدول الست حول ليبيا والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة طرابلس يمثل إرادة المجتمع الدولي وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ. تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار".
وكانت كل من فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا دعت أمس الثلاثاء، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات جماعات إرهابية استغلال الفراغ السياسي في البلاد.
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