قرقاش: البيان السداسي حول ليبيا موقف مهم لصالح السلام

اعتبر وزير ​الدولة​ للشؤون الخارجية في ​الإمارات​ ​أنور قرقاش​ أن "بيان الدول الست حول ​ليبيا​ والداعي إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة ​طرابلس​ يمثل إرادة ​المجتمع الدولي​ وأولوية العودة للمسار السياسي، والتحذير من محاولات ​الجماعات الإرهابية​ استغلال الفراغ. تجسيد لطبيعة المخاطر، موقف مهم لصالح السلام والاستقرار".

وكانت كل من ​فرنسا​ و​بريطانيا​ ومصر و​الإمارات العربية المتحدة​ و​الولايات المتحدة​ و​إيطاليا​ دعت أمس الثلاثاء، إلى وقف فوري للعمليات القتالية حول العاصمة الليبية طرابلس، وحذرت من محاولات ​جماعات إرهابية​ استغلال ​الفراغ السياسي​ في البلاد.