شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."محلية البرلمان" تبدأ زيارة ميدانية لمحافظة مطروح لتفقد المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، غدا الخميس زيارة برلمانية ميدانية إلى محافظة مرسى مطروح، لمدة 4 أيام تبدأ من الخميس حتى الأحد المقبل، لتفقد المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة، وتفقد بعض المشروعات التى يتم تنفيذها وتفقد بعض الطرق، ومركز علاج الإدمان، وتفقد عدد من المستشفيات فى مدن مختلفة بالمحافظة، وزيارة ميناء جرجوب، وشبكة الصرف والكهرباء بسيدى برانى، وزيارة مدينة الضبعة ومحطة الصرف الصحى بالضبعة، وزيارة مدينة العلمين ومناقشة موقف الـ16 ألف فدان، وزيارة مدينة الحمام لمناقشة مشكلات الحيز العمرانى للقرى التابعة لها، وزيارة قرى بنجر السكر لمناقشة إنشاء وحدتين محليتين.

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