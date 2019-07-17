شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يرفع سعر البنزين والسولار وأسعار الوقود بتركيا تصبح من الأغلى عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية عن قرار حكومة أردوغان برفع أسعار البنزين في تركيا، أمس الثلاثاء، زيادة بنحو 11 قرشًا، بينما ارتفع سعر السولار بنحو 15 قرشًا، وقالت نقابة أصحاب محطات التزود بالطاقة والبترول والغاز (EPGİS) فى بيان لها اليوم :"طبقت زيادة جديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من 17 يوليو، على أن تكون الزيادة 11 قرشًا على سعر لتر البنزين، و15 قرشًا على سعر لتر السولار".

وأوضح البيان أن الأسعار الجديدة تسري اعتبارًا من، اليوم الأربعاء، على أن يرتفع متوسط سعر لتر السولار في أنقرة من 6.39 ليرة تركية إلى 6.54 ليرة، بينما يرتفع متوسط سعر لتر السولار في إسطنبول من 6.32 ليرة إلى 6.47 ليرة، وفي إزمير من 6.40 ليرة إلى 6.55 ليرة للتر الواحد، أما سعر البنزين فمن المقرر أن يرتفع متوسط سعر اللتر في أنقرة من 7.05 ليرة إلى 7.16 ليرة، وفي إسطنبول من 6.97 ليرة إلى 7.08 ليرة، وفي إزمير من 7.04 ليرة إلى 7.15 ليرة للتر الواحد.

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فى حين رفعت السلطات التركية سعر البنزين للمرة الأولى فى 8 يناير الماضى بنحو 17 قرشاً وسعر الديزل بنحو 18 قرشاً في الثامن من يناير الجاري.

ورفع أردوغان أسعار البنزين للمرة الثانية هذا العام فى 15 يناير 2019، زيادة بمقدار 20 قرشاً على أسعار الديزل و16 قرشاً على أسعار البنزين، لتكون هذه هي الزيادة الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد.

وبهذا أصبحت تركيا إحدى أغلى دول العالم في أسعار البنزين، وبالنظر إلى مستويات الدخل تعتبر تركيا الأغلى، بحسب وسائل الإعلام المعارضة التركية.