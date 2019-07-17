الحكومة توافق على بدء الدراسة في 3 جامعات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1647 لسنة 2019 بإنشاء كل من: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، تبدأ الدراسة بهذه الكليات في شهر سبتمبر المقبل، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، والخمس سنوات والمعاهد الفنية وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول، والتي بدأت لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من السبت الماضي وتستمر حتى 20 يوليو الجاري ثم يعقبها طلاب الشهادات الفنية.

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن الاختبارات تتكون من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة ٥٠ سؤالا اختياريا من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة ٦٠% من الدرجة النهائية.

يذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠% من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة.

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