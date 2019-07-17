التحقيق مع شخصين خططا لحادث إرهابي في بيلاروسيا

قبضت الشرطة الروسية على مواطنين بتهمة عمل إرهابي خلال الاحتفال بمناسبة يوم استقلال بيلاروسيا وإحياء الذكرى الـ 75 لتحريرها من الغزاة النازيين. النازيين. وبحسب ما ذكرت صحيفة "تاس" الروسية، أن الاحتفال يكون عبارة عن عرض ألعاب نارية، فاستغل الإرهابيون الاحتفال في عمل التفجيرات. نارية، فاستغل الإرهابيون الاحتفال في عمل التفجيرات. يذكر أنه تم القبض على شخصين أطلقا متفجرات ببيلاروسيا، وتسببا في مقتل سيدة وإصابة العشرات الآخرين، وفقًا لما قالته وزارة الدفاع الروسية.

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