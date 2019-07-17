محكمة لبنان: الأشغال الشاقة لإرهابي انضم لداعش وجبهة النصرة

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، حكمًا بمعاقبة إرهابي يحمل الجنسية السورية، بالأشغال الشاقة لمدة سنتين، وذلك لإدانته بالانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية المسلحة، والاشتراك في تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ولوجستية لصالح تلك التنظيمات داخل الأراضي اللبنانية.
وأدانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله،
وكشفت التحقيقات عن قيام الإرهابي بالاشتراك في تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية ولوجستية لصالح التنظيمات الإرهابية خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش والتي دارت في بلدة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل – شمالي شرق لبنان) عام 2014 والتي انطوت على اختطاف وقتل والشروع في قتل ضباط وجنود من القوات المسلحة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية حربية، ومراقبة تحركات وحدات ودوريات الجيش بهدف إبلاغ الإرهابيين بها.
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