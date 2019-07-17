كوريا الجنوبية: سنراقب عن كثب تحركات الشمال

أعلن المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية لي سانج-مين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية، وذلك ردًّا على تحذير الأخيرة من أن تدريبات "دونج ماينج" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تؤثر على المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات

المتحدة.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن لي قوله خلال مؤتمر صحفي إن كوريا الجنوبية أعربت عن أملها في أن تجري الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات على مستوى العمل في موعد مبكر بحسب ما هو متفق عليه، لإحراز تقدم عملي في مفاوضات نزع السلاح النووي.وبشأن استئناف المفاوضات بين الكوريتين، قال المتحدث لي إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوافق بين تحسين العلاقات بين الكوريتين والتقدم في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وانتقدت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء عبر مقال باسم المتحدث باسم وزارة الخارجية، تدريبات "19 - 2 دونج ماينج" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي من المقرر إطلاقها في أغسطس المقبل، قائلة إنها ستؤثر على مفاوضات على مستوى العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وبعد ساعات من إصدار كوريا الشمالية التحذير، أكدت الولايات المتحدة من جديد أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تستعدان لإجراء التدريبات العسكرية المشتركة بينهما في هذا الخريف، لكنها أشارت إلى أنها تتطلع إلى استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.