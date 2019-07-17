الجيش الليبي يعلن انسحاب قوات حكومة الوفاق إلي مصراته

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن قوات مدينة مصراته الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين بها لمدينة مصراته.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي - في بيان صحفي أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الأربعاء "إن "مجموعات مصراته المسلحة سحبت أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية وتنسحب إلى الكريمية
وأكد الناطق باسم الجيش الليبي أحمد المسماري إن "القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت أهدافا إرهابية في العمق الاستراتيجي المعادي"، وقال إن "مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية أظهرت كفاءة وقدرة عالية لقواتنا على كل المستويات من القيادة الاستراتيجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة".
وأوضح المسماري في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء أمس، أنّ قوات الجيش الوطني الليبي، تمّكنت وفي كل المحاور من تطوير عمليات هجومية تعبوية على كل خطوط النار مستفيدة من دروس المعارك السابقة، واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركزات الميليشيات الإرهابية" .
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