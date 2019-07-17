الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 مواطناً فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة. وأكدت أن جيش الاحتلال حول المعتقلين للتحقيق، وادعى الاحتلال مصادرة أسلحة وقنابل يدوية وزياً عسكرياً خلال حملة المداهمات.

من ناحية اخرى نصب مستوطنون خلال اليومين الماضيين عدداً من البيوت المتنقلة "كرفانات" على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية قرب أريحا بالضفة المحتلة. اقرأ أيضاً... الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة

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