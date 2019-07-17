ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا

قال مسؤول إندونيسي، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب سلسلة جزر نائية نهاية الأسبوع الماضي ارتفع إلى خمسة فيما لا يزال الآف الأشخاص يقيمون في مراكز إيواء.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجات على بعد حوالي 165 كلم جنوب بلدة تيرنات كبرى مدن إقليم شمال مالوكو مساء الأحد، وفقاً لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم وكالة الإغاثة في إندونيسيا في بيان "قتل خمسة أشخاص سقطت عليهم الأنقاض".

وتضرر بسبب الزلزال ما يقرب من 1000 منزل جنوب منطقة هالماهيرا ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي كانت الأقرب إلى مركز الزلزال.

ولجأ أكثر من 3000 شخص إلى المباني الحكومية والمدارس خشية هزات ارتدادية.

وأعلنت السلطات المحلية في الإقليم حالة الطوارئ وبدأت في إنشاء مراكز لتوزيع المساعدات والخيام.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض إقليم شمال مالوكو إلى هزة أرضية بلغت قوتها 6.9 درجات.

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وتشهد إندونيسيا نشاطاً زلزالياً وبركانياً متكرراً بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي تسبب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة وتسونامي لاحق في بالو بجزيرة سولاويسي في مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.

وفي ديسمبر 2004، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 9.1 درجة قبالة سواحل سومطرة متسبباً بموجة تسونامي أسفرت عن مقتل الآلاف في أنحاء منطقة المحيط الهندي، بينهم 170 ألفاً في إندونيسيا.