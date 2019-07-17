كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات أوروبية على مسؤولي أمن فنزويليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولين من قوات الأمن الفنزويلية تورطوا في انتهاك حقوق الإنسان.

وأشارت موغيريني، أمس الثلاثاء، إلى أن وفاة رافايل أكوستا في الحبس بتهمة المشاركة في محاولة انقلاب "مثال صارخ على تدهور الوضع في البلاد في ظل حملة أمنية تشنها حكومة الرئيس نيكولاس مادورو".

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وأضافت في بيان: "الاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل لتطبيق إجراءات محددة تستهدف عناصر الأمن المتورطين في التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 11 يوليو فرض عقوبات جديدة على المخابرات في فنزويلا في أعقاب وفاة أكوستا.