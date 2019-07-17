كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تضاءل فرص تبادل الأسرى بين روسيا و اوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مددت محكمة في موسكو توقيفًا سابقًا لمحاكمة ستة من البحارة الأوكرانيين المسجونين في روسيا، مما حطم التوقعات بتبادل أسرى كبير بين البلدين.

وقضت المحكمة اليوم الأربعاء بأن البحارة يجب أن يظلوا رهن الاحتجاز حتى أكتوبر على الأقل، ومن المتوقع صدور احكام بحق البحارة المتبقين في وقت لاحق اليوم.

وتأتي هذه الخطوة بعد عدة أيام من الدبلوماسية المكوكية، حيث عقدت أمينة مظالم حقوق الإنسان الروسية والأوكرانية محادثات في كل من موسكو وكييف. بشكل منفصل، من المتوقع أن تصدر محكمة في كييف قرارًا بشأن احتجاز صحفي روسي محتجز منذ عام.

تأتي موجة النشاط حول الروس والأوكرانيين المسجونين في أعقاب أول مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أعرب كلاهما عن رغبتهما في المساعدة في إعادة السجناء إلى ديارهم.

