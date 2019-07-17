كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تحصن مواقع استراتيجية خوفا من صواريخ "حزب الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية قرارات استراتيجية عاجلة، في أعقاب خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قررت تحصين 20 موقعا إسرائيليا من الهجمات الصاروخية، تخوفا من إقدام "حزب الله" اللبناني على استهدافها بصواريخ دقيقة.

وأضافت الصحيفة أن قرار الجبهة الداخلية يأتي في أعقاب تقديرات استخباراتية بأن "حزب الله" سيعمل على استهداف مواقع استراتيجية إسرائيلية، بهدف الإضرار بقدرات الجيش القتالية، وتسجيل انتصار معنوي في مواجهة مقبلة.

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وأكدت أنه من بين المواقع التي سيتم تحصينها ضمن 20 موقعا استراتيجيا، منشآت تابعة لشركة الكهرباء، وشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواقع حساسة واستراتيجية إسرائيلية، بوجه عام، لم تحددها الصحيفة.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، قد أوضح خلال مقابلة تلفزيونية، أجراها مؤخرا، بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب لبنان الثانية (حرب تموز 2006)، أن لدى الحزب قدرات يمكنها استهداف أي مكان إسرائيلي، أي أن "حزب الله" يمكنه استهداف إسرائيل كلها حتى مدينة إيلات في الجنوب.