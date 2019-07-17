كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تطالب روسيا بإزالة حزب الله من مرتفعات الجولان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الحكومة الإسرائيلية طالبت عدة مرات في الأشهر الأخيرة السلطات الروسية بالعمل على إفراغ مرتفعات الجولان السورية من نشطاء حزب الله اللبناني.

وقالت المصادر إن حزب الله أنشأ خلايا مسلحة في الجزء الشرقي من مرتفعات الجولان، والتي كانت تعمل على تحقيق هدفين: فرض السيطرة العسكرية على السوريين ودعم النظام ضد قوات المعارضة؛ والتآمر للعمليات المسلحة ضد إسرائيل، التي تسيطر على الجزء الغربي من الجولان منذ احتلالها عام 1967.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات ضد قوات حزب الله، كان آخرها في 4 يوليو، شارك فيها 16 عنصرًا.

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وأكدت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين طلبوا عدة مرات من الروس التدخل في إخلاء أعضاء حزب الله، سواء من خلال المحادثات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس فلاديمير بوتين، أو من خلال اجتماعات التنسيق على أعلى مستوى بين الجيشين الإسرائيلي والروسي.

وهددت إسرائيل بمواصلة وتكثيف الغارات إذا لم تكبح روسيا وجود حزب الله في الجولان وغيرها من المناطق القريبة من حدودها في سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن الروس نجحوا في إبقاء الوجود الإيراني على بعد 70-80 كيلومترًا من الجولان ومناطق أخرى على طول الحدود، ولكنهم لم يتصرفوا بشكل مشابه مع حزب الله.

