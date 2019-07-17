كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة حوالي 300 شرطي عسكري إلى الشيشان بعد مهمة قتالية سورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد رجال الشرطة العسكرية في المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا إلى جمهورية الشيشان في شمال القوقاز بعد مهمتهم القتالية في سوريا، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمقاطعة اليوم الأربعاء.

وحاول الإرهابيون في سوريا تفجير دورية للشرطة العسكرية الروسية.

وعاد حوالي 300 من أفراد الخدمة في المنطقة العسكرية الجنوبية إلى ديارهم بعد الانتهاء بنجاح من المهام الخاصة في سوريا، وتم تسليمهم بواسطة طائرات النقل العسكرية Il-76 إلى مطار في أوسيتيا الشمالية.