كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة روسية تمدد اعتقال مجموعة من البحارة الأوكرانيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة في موسكو اليوم الاربعاء، بتمديد احتجاز ستة من البحارة الأوكرانيين من أصل 24 في روسيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم العام الماضي رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بشأن البحارة المتبقين في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ألقت البحرية الروسية القبض على البحارة الأوكرانيين وسفنهم الثلاث في مضيق كيرتش، الذي يربط البحر الأسود وبحر آزوف، في 25 نوفمبر 2018، بعد أن فتح النار عليهم.

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وقد اتهاماتهم موسكو بدخول المياه الروسية بطريقة غير قانونية، وهو ما تنفيه كييف.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو إنه يجب ربط مصير البحارة الأوكرانيين بالإفراج عن المواطنين الروس المحتجزين في أوكرانيا والذين تريد موسكو إطلاق سراحهم.

وقالت المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها هامبورغ (ITLOS) في مايو: "أن على موسكو إطلاق سراح البحارة على الفور، ولكن رفض الكرملين هذه الدعوة".

