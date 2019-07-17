كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو جديد لـ"داعش" يهدد أمن دولة عربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر فيديو منسوب لتنظيم "داعش" الإرهابي مجموعة من المسلحين يحضون على شن مزيد من الهجمات في تونس، ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم المتطرف، أبو بكر البغدادي.

وحمل الفيديو الذي نشر على حسابات التنظيم المعهودة على تطبيق "تلغرام"، توقيع "الدولة الإسلامية - المكتب الإعلامي في تونس"، ونادرا ما يجري تداول أشرطة فيديو لمتطرفين من تونس.

وظهرت في الشريط مجموعة من المسلحين ملثمين حاملين الرشاشات في لقطات عدة في منطقة حرجية.

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ويأتي الفيديو بعد هجومين نفذهما انتحاريان في العاصمة تونس في 27 يونيو استهدفا قوات أمنية في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني، خلفا قتيلين وتبناهما لاحقا التنظيم الإرهابي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية إثر ذلك أن "العقل المدبر" للعمليتين قتل إثر محاصرته من قوات الأمن التي أطلقت عليه النار ففجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في "حي الانطلاقة" بالعاصمة.