بوفال يوافق على العودة لفرنسا وينتظر قرار ناديه الإنجليزي

بات سفيان بوفال، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، قريبا جدا من العودة للدوري الفرنسي الممتاز، عبر بوابة فريق نيس، الذي قدم عرضا رسميا له ولناديه، من أجل الاستفادة من خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نادي نيس، الممارس في الدوري الفرنسي الممتاز، قدم عرضا رسميا لإدارة نادي ‘القديسين”، من أجل التعاقد مع اللاعب المغربي، هذا الصيف، بعد موسم قضاه معارا لسيلتا فيغو الإسباني.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن نيس، قدما عرضا بقيمة 8.5 مليون يورو، ولم يتم التعرف بعد عن ردة فعل الفريق الإنجليزي.

بوفال، وحسب التقرير نفسه، قد منح الضوء الأخضر لنيس، للعودة لفرنسا من جديد، وينتظر موافقة ناديه الإنجليزي.