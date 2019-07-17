إسبانيا توقف مغربيا متهما بتجنيد مقاتلين لتنفيذ هجومات إرهابية في كامل أوربا

تمكنت السلطات الإسبانية بناءا على معطيات من الإجهزة الإستخبارية من القبض على مواطن مغربي يعتقد بصلته بشبكات إرهابية، إذ قررت متابعته بتهمة تجنيد متطرفين لتنفيذ هجومات إرهابية في مناطق مختلفة من أوربا.

“وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن المتهم المغربي “علال.م” البالغ من العمر 48 عاما قد قبض عليه يوم السبت الماضي 13 يوليوز، من طرف أجهزة الأمن الإسباني حينما كان يقود شاحنة كبيرة في منطقة صناعية “بامبلونا شمال البلاد.

وحسب المصادر ذاتها فقد جاء اعتقال المهاجر المغربي في إطار تحقيقات أجرتها الإستخبارات الإسبانية حول صلاته بمنظات إرهابية دولية، وكذا بالنظر إلى اتصالات أجراها عبر هاتفه.

وقالت الشرطة الإسبانية إن المدعى عليه الذي ينتظر مثوله أمام المحكمة، كان قد اعتقل سابقا في 2016 وأنه قضى عقوبة سجنية لنفس الإتهامات.