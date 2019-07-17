تفاصيل اعتقال أستاذ معزول من أجل محاولة السرقة داخل وكالة للقروض بتمارة

تمكنت الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لمنطقة أمن الصخيرات تمارة، زوال أمس الثلاثاء، من توقيف أستاذ سابق معزول عن العمل، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض من داخل وكالة للقروض الصغرى بنفس المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية اقتحامه لوكالة قروض صغرى كائنة بحي المسيرة، حيث عمد إلى تهديد مستخدمة باستعمال سلاح أبيض في محاولة منه للاستيلاء على مبلغ مالي، قبل أن يتم ضبطه من قبل دورية الشرطة أثناء محاولته الفرار، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل من قبله.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.