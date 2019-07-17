مزحة من لمجرد للحديوي.. حيته باللغة الفرنسية فكان جوابه طريفا – فيديو

حلت الفنانة، ليلى الحديوي، ضيفة على الفنان سعد لمجرد، في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت، أول أمس الاثنين، فيديو طريف لهما في شوارع العاصمة الفرنسية.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، بعدما شاركته الحديوي على حسابها، وظهر فيه سعد بجانبها، وعلق، بشكل طريف، على إلقائها التحية عليه بالفرنسية.

وخاطبت الحيديوي لمجرد بالفرنسية: “مرحبا سعد”، ليرد عليها” مرحبا ليلى”.. وأضاف مازحا: “عندما تأتون لباريس تتخلون عن إلقاء التحية بالعربية، وضحك الاثنان معا”.

وتجمع لمجرد والحديوي علاقة صداقة قوية كانت واضحة للجمهور قبل بداية مشاكله في باريس، وتعتبر الحديوي من بين المشاهير القلائل، الذين زاروا لمجرد أثناء محنته في باريس مرات عدة.