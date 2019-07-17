أحمد أحمد يؤكد قدرته على الوقوف أمام “طاس” للدفاع على قرار إعادة نهائي العصبة

أكد الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، قدرته على الوقوف أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، للدفاع عن قرار إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد الرياضي، والترجي التونسي.

وفي تصريح خص به مجلة “انسايد وورلد فوتبول”، أمس الثلاثاء، قال رئيس “كاف”: “مستعد للوقوف بنفسي أمام ‘طاس’ من أجل الدفاع عن القرار، القاضي بإعادة مباراة الوداد، والترجي”.

وكان المكتب التنفيذي للكونفيدرالية الإفريقية، قرر إعادة إياب نهائي “تشامبيونزليغ” بين ممثل المغرب والفريق التونسي، عقب الأحداث، التي رافقت المواجهة، من غياب لتقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، وعدم احتساب هدف صحيح للوداد، ما دفع بالفريق الأحمر إلى عدم إكمال اللقاء، ليتم منح اللقب للترجي، قبل أن يطلب “كاف” من هذا الأخير إعادة درع العصبة والميداليات.

واتجه الفريقان بعد ذلك إلى “طاس”، التي أكدت قبيل أيام على أنها ستصدر قرارها النهائي حول الموضوع، يوم 31 يوليوز الجاري.