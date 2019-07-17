في الوقت الذي انتشر فيه على نطاق واسع، إعلان منسوب إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، يتحدث عن “فرض مبالغ مالية تصل إلى 8000 درهم لأجل الاستفادة من التشغيل في الخارج”، خرجت الوكالة للتوضح.
ونفت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، صحة الإعلان، وقالت في بلاغ لها، أمس السبت، إنه “لا علاقة لها بالعرض، الذي يدعو العديد من الشباب المهتمين بدفع مصاريف تصل إلى 8000 درهم من أجل الاستفادة من التشغيل في الخارج”.
واعتبرت الوكالة أن “هذه عملية نصب واحتيال”، وأضافت، “كل خدمات الوكالة مجانية، بما فيها التشغيل في الخارج، ولا تتقاضى الوكالة أي مصاريف على العملية، أو أي مقابل كيف ما كان نوعه”.
وشددت الوكالة على أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات تبعا للقوانين الجاري بها العمل”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان عن دفع 8000 درهم مقابل العمل في الخارج.. وكالة إنعاش التشغيل توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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