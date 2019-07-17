شركة تركية تقترب من ابتكار علاج لتساقط الشعر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اشتهرت تركيا بكونها أحد الأهداف الرئيسية للراغبين في زراعة الشعر، على مدار الأعوام القليلة الماضية، الأمر الذي دفع شركة محلية متخصصة في المجال الطبي، إلى العمل على علاج بديل لظاهرة تساقط الشعر دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية.

وقالت الشركة التي تعمل في الولايات المتحدة إنها أطلقت قبل أربعة أشهر، اختبارات في تركيا، لتطوير علاج للصلع، سيشكل في حال نجاحه بديلا لزراعة الشعر، وذلك بشراكة مع كلية "جراح باشا" الطبية، التابعة لجامعة إسطنبول.

(الأناضول)

ويتكون العلاج الجديد أساسا، من مادة خاصة، تساعد على نمو الشعر في الرأس، بعد دهنها بانتظام على الجلد.

وتتواصل مرحلة التجارب والاختبار في 14 مركزا صحيا، متوزعا على 10 مدن تركية، شارك فيها حتى اليوم، 625 شخصا.

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وفي حال نجاح الاختبارات، فإن المادة الناتجة ستكون فاعلة في علاج المصابين بالصلع دون الحاجة لإجراء عملية زراعة الشعر، كما ستكون أول إنتاج محلي في هذا المجال.

وفي قال منسق الاختبارات في الشركة، الدكتور سيرفير سردار أوغلو، إنه يتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بحلول آب/ أغسطس 2020.

وأضاف أن النتائج الأولية تظهر نجاح العلاج مبدئيا، وأن استخدامه سيكون من كلا الجنسين.